屏東縣政府接受彰化基督教醫院捐贈的可移動式「戶外正壓採檢站」，31日首站放在東港大鵬灣濱海公園碼頭的社區採檢站，預計6月1日啟動。屏東縣長潘孟安表示，東港鎮近日因親友群聚感染已有3名確診個案，為了找出潛藏感染源，盡早阻斷社區傳染鏈，呼籲符合資格民眾盡快來篩檢。

潘孟安指出，在東港設置篩檢站主要是因近日有群聚感染病例，需要擴大篩檢，感謝彰基及時捐贈活動式戶外採檢站，短短2天內就設置完成。

此次篩檢站由貨櫃改造為可移動式採檢站，具有3線同時採檢功能，可以大幅縮短民眾等待時間，且每位病人有獨立的隔板，並不會因為快，而有交叉感染疑慮。

彰基院長陳穆寬表示，屏東天氣酷熱，採檢車內部採獨立正壓空調，氣體由外部導入，現場空氣只出不進，讓採檢醫護不需穿著厚重防護衣，減輕醫護人員負擔。而這座採檢站具有活動性，屏東有33個鄉鎮市，未來若其他地區需設採檢站，移動方便。

東港社區採檢站停放在東港大鵬灣濱海公園碼頭，每日接受網路、電話預約及現場掛號，可服務200名鄉親，自6月1日至6月4日每天上午8點30至11點30分與下午13時至16時，進行社區採檢工作。

社區篩檢站的優先篩檢對象為東港南平里、東隆里里民；曾與確診者東港足跡有同時間重疊的鎮民；若有上呼吸道或嗅味覺異常等疑似症狀的東港鎮居民，均可前來進行篩檢。預約方式為現場取號，每班50個名額；網路預約，每班20個名額，民眾可至屏東衛生局及縣府官網查詢；電話預約，每班為30個名額，專線是08-8325310，額滿為止。

(中時 )