英特爾執行長周一表示，解決全球半導體短缺問題可能需要幾年時間；半導體短缺問題已經導致一些汽車生產線停產，包括消費電子產品在內的其他領域也存在此問題。

格辛格(Pat Gelsinger)在台北舉行的Computex虛擬會議上表示，新冠大流行期間的在家工作和學習趨勢，導致了半導體爆炸性成長，給全球供應鏈帶來了巨大壓力。

但是，儘管該產業已採取措施解決短期限制，但生態系統仍可能需要幾年時間才能解決晶圓產能、基材和零組件短缺的問題。」

格辛格在4月中旬接受華盛頓郵報採訪時曾表示，美國汽車短缺問題將需要「幾年時間」才能緩解，並計畫在6至9個月內開始生產晶片，以解決美國汽車廠的短缺問題。

今年3月，英特爾宣布了一項耗資200億美元的計畫，擴大其先進晶片製造能力，在亞利桑那州建設兩家工廠，並對外部客戶開放其工廠產能。

格辛格表示，公司計畫擴展到美國和歐洲的其他地區，確保世界上一個永續和安全的半導體供應鏈。

英特爾的計畫可能會直接挑戰世界上製造最先進晶片的另外兩家製造公司台積電和南韓三星電子，這兩家公司已經主導了全球半導體製造業務。目前亞洲生產的先進晶片有超過三分之二。

(時報資訊)