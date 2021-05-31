晨星認為投資人的目光應該越過這些科技巨頭，並推薦晶片大廠超微（AMD）、人力資源雲端軟體公司Workday、大數據分析服務商Splunk和網路安全公司Check Point Software。

其他專家亦建議投資人將視野放寬，不要局限於那斯達克的巨星股。TD Ameritrade表示，這些大型科技股的拉鋸短期內不會結束，該券商的投資人正在尋找取而代之的標的。晶片股仍然很受歡迎，儘管全球半導體短缺的陰霾揮之不去，但客戶仍看好輝達（Nvidia ）和半導體設備大廠應用材料（Applied Materials） 和科林研發（Lam Research） 等公司。

TD Ameritrade並表示，在取代高價的特斯拉方面，投資人對傳統汽車製造商也越來越感興趣。這兩家美國汽車巨頭開始推出更多自己的電動車，也相繼發表遠大的電動車和車用電池發展計畫，TD Ameritrade表示，其客戶正在加碼買進福特和通用股票。

福特汽車上周三發布名為Ford +的發展計畫，到2030年，其產品電氣化投資規模將超過300億美元，較初步計畫擴大三分之一以上，該公司並設下到2030年電動車將占其全球銷量40%的新目標。

福特表示，將這個電動車發展計畫取名為Ford +，是希望投資人能以福特更偏向是一家科技公司的角度來評估其價值。受此激勵，福特當日股價最高升至13.95美元，逼近5年新高。

上周五福特漲多回吐，股價收跌2.35%，為14.53美元，盤中最高升至15.05美元。

以去年銷售量估算，福特為2030年設下的銷售目標，意味著其電動車銷量將超過150萬輛。該公司此前已經宣布，到2030年，該公司在歐洲推出的新車都將是電動車。

其競爭對手、美國第一大汽車製造商通用汽車宣布未來5年投資270億美元於電動車和自動駕駛車發展計畫，該公司預計到2025年，在美國和中國的電動車年銷量將超過100萬輛，以及到2035年，將全面停止在美國銷售以汽油為燃油的驕車。晨星表示旗下分析師更看好特斯拉的全球競爭對手，並推薦日產和BMW。

除了這些科技巨頭之外，標普 500指數還有大量的其他科技股。由於缺乏分析師關注，這些較小型的科技股通常估值較低。這些小型科技股多較為內需導向，因此美國經濟反彈所帶來的助益可能更大。

Hood River小型股成長基金擁有去年上市的網路安全軟體公司Telos、電源轉換器公司Vicor和晶片公司捷普科技（Jabil）、Kulicke和Soffa Industries。該基金公司表示，我們正在尋找估值不錯的優良公司，科技股裡有很多我們喜歡的。

(時報資訊)