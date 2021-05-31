根據馬來西亞法院最新文件和工人提交的投訴顯示，美國輪胎製造商固特異(Goodyear)在馬來西亞的工廠目前面臨工資拖欠、非法加班和對外國工人的威脅等指控。

在接受路透社採訪時，6名現任和前任外籍工人以及馬國勞工部官員表示，固特異進行了不當的工資扣減，要求超時工作，並扣押了工人的護照。

馬國勞工部證實，2020年，該部曾因海外員工工作過剩和工資過低，而對固特異處以罰款。一名前工人說，公司非法保管他的護照，並在2020年1月向路透社出示了一封他在固特異工作八年後收回的回信。

此前，185名外籍工人在馬來西亞工業法院對固特異提起三起指控，其中兩起於2019年、一起於2020年，原因是該公司不遵守集體勞動協定。這些工人聲稱，公司沒有給他們輪班津貼、年度獎金和加薪。

根據馬國法院最新公佈的判決書副本，法院去年在兩起案件中做出了有利於外籍工人的裁決，稱他們有權獲得與馬來西亞僱員相同的權利。根據判決書，固特異被勒令償還工資，並遵守集體協定。

律師稱，有大約150份工資單被提交法庭，作為未支付工資的證據。這些工資單顯示，一些移民每月加班多達229小時，超過馬來西亞規定的104小時的上限。

2019年7月，外籍工人提起了頭兩起訴訟。之後不久，固特異要求一些工人在律師不知情的情況下簽署信件，表示他們將退出訴訟。工業法院主席Anna Ng Fui Choo在裁決中表示，該封信對勞工是不公平的。

馬來西亞勞工部告知路透社，2020年，該部對固特異公司就9項違反勞動法的行為進行了調查和起訴，這些行為與訴訟無關，涉及過長的工作時間和不當的工資扣減。勞工部表示，已對固特異處以4.15萬林吉特(約合1.005萬美元)的罰款。

近年來，馬來西亞的人力資源部和美國當局都指責該國工廠存在虐待勞工的現象，這些工廠依賴數百萬名移工來生產從棕櫚油到醫用手套和iPhone等各種產品。

(時報資訊)