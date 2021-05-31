近日本土疫情爆發、累積確診人數上升，多起居家隔離猝死者身上發生「快樂缺氧」情況，從無症狀快速惡化至缺氧稱作「快樂缺氧」，一般情況下正常人血氧濃度(SpO2)約為95～100%，94%以下則為供氧不足，90%以下就必需緊急就醫接受檢查及治療，加上現在血氧機一機難求，也使得具有血氧偵測功能的穿戴也成為熱銷商品。

Garmin近兩年推出的健身休閒錶款皆具有血氧感測及呼吸速率功能，包括熱銷指針錶vivomove系列、專為女性打造市面最小錶徑的LILY智慧腕錶、以及支援全天候血氧感測的Venu、Venu SQ系列，相較市面上單點測量的智慧穿戴，Garmin擁有超強電池續航力，支援全天候血氧感測，能幫助使用者更全面地觀察身體健康趨勢與即時變化。Garmin血氧感測使用「Pulse Ox血氧感測技術」，透過發射紅外線與紅光兩道不同光線，由感測器蒐集脈搏訊號，短時間內依據蒐集的資料，搭配Garmin精細的演算法，估算使用者當下血氧濃度，同時透過光學心率技術，持續追蹤記錄使用者的呼吸速率。

華為旗下的WATCH GT 2系列及HUAWEI Band 6智慧運動穿戴系列，皆搭載血氧飽和度測試功能，其中HUAWEI WATCH GT 2 Pro、HUAWEI Band 6更搭載全天候血氧偵測，消費者可挑選適合自己的穿戴裝置，除了觀測血氧濃度，也可以在居家防疫時開啟百種多樣化運動模式。HUAWEI Band 6支援「全天候」血氧偵測，HUAWEI WATCH FIT則預計六月底開放血氧偵測。 其實除Garmin、華為外，目前還有多款穿戴也支援血氧偵測，包括蘋果 APPLE WATCH SE(GPS) 以及小米手環6等，目前儘管小米手環尚未在台灣上市，但大陸版本已經悄悄在網路熱銷，預計小米最快將在本月正式在台灣上市。

(時報資訊)