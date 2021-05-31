海空鐵路貨運需求旺盛，台驊投控(2636)今年營運看漲，股價連飆4根漲停，今天並突破百元，股價續創歷史新高，也是近期第四家過百元的航運股。

台驊第1季稅後淨利達3.87億元，年增105％，每股盈餘3.05元，財報表現亮眼。法人對於公司接下來展望持續樂觀，海運方面，上海航交所上周公布最新SCFI綜合指數為3495.76點，單周上漲1.8％，運價再創歷史新高，僅美西線下跌8.8％，其他航線持續上漲。目前全球主要港口船舶準班率僅維持2至3成水準，相較於正常水平約7至8成準班率明顯偏低，顯示碼頭作業效率偏低持續箝制貨櫃船舶周轉率，預期櫃位供給延續偏緊狀況，貨載需求增溫可望帶動運價延續漲勢。

空運業務方面，根據國際航空運輸協會(IATA)資料顯示，由於全球各地受病毒變異影響，目前客機仍多處停飛狀態，另外，海運缺櫃現象將延續至今年下半年，貨主海轉空需求將帶動空運貨運需求增長。

也由於鐵路運輸相較於海運運輸時間短，疊加海運艙位吃緊情況下，中歐/中俄鐵路需求增加，對於台驊中歐／中俄鐵路業務展有利。

第3季進入海運遠洋線傳統旺季，第4季為空運及內貿物流傳統旺季，法人預期台驊下半年營運動能延續，全年每股盈餘上看13到15元。

(時報資訊)