立法院今（31）日三讀通過紓困特別條例修正案，行政院長蘇貞昌對此感謝立委支持，及時協助須紓困的產業及民眾。發言人羅秉成表示，將於6月3日行政院會提出特別預算案送請立院審議，並統一對外公布紓困4.0方案具體內容，原則上自6月4日起統一發放或受理。

立法院甫三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條、第19條修正草案，將紓困特別條例適用時間將延長一年至2022年6月30日止，特別預算經費總額上限提高為8400億元。

羅秉成表示，將在6月3日行政院會提出特別預算案送請立法院審議，並統一完整對外宣布紓困4.0方案具體內容。除了新增的孩童家庭防疫補貼，預計於6月15日起啟動發放外，其他的紓困措施，凡符合資格且既有帳戶者，原則上皆自6月4日統一開始發放或受理。

羅秉成指出，此次紓困作業為避免群聚，就去年已符合資格的紓困對象，將直接匯入金融帳戶。新增對象部分，已要求各部會儘速規畫相關線上申請的作業流程及執行細節，並簡化審查流程，以降低臨櫃申請人流。

針對可能臨櫃的民眾，政院請公股行庫及各部會輔導各民間金融單位，除做好臨櫃受理服務外，也要加強人流管制等防疫措施。羅秉成再次籲請民眾，三級警戒期間若非急迫需要，勿外出臨櫃辦理或至ATM領款，也不要急於一時外出刷摺，以避免及降低群聚感染風險。

(時報資訊)