夏月電價明起跑！近年面臨極端氣候高溫不斷，用電量屢創新高。夏季因民眾增加冷氣空調用電，每月每戶平均用電增加近50%，因而易有感電費增加，不過預估全國仍有近400萬戶完全不受影響。

台電說明，我國去年每戶平均每月用電量約339度，在非夏月期間平均每月用電量是291度，到了夏季6至9月，因為氣溫上升導致每月用電量增加至434度，電費為1,061元。相較於非夏月期間用電量明顯高出49%(143度)，也因而每月電費平均增加約506元，其中382元(75%)來自用電量增加，因夏月電價調整而增加電費僅124元。

台電強調，每個月用電120度以上(一期兩個月用電240度)才會受夏月電價影響，根據台電統計，全國372萬戶民眾每月平均用電在120度以下，只要維持平時用電情況，即完全不受夏月電價影響，另有超過500萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價期間每度受影響幅度為0.28元，而每月用電超過1000度的用戶受影響較大，約佔整體用戶比例2.6%。

台灣在5月份就迎來酷熱高溫，本月27日即創下3802萬瓩紀錄，刷新歷史用電新高，台電表示，為鼓勵民眾節電，2018年起推出節電獎勵登錄活動，迄今已累計逾420萬戶完成登錄。今年1月至4月，共計省下近3.8億度電，發出逾3.6億元節電獎勵金。

(時報資訊)