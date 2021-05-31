彰化縣新增10例 累計154例已有5例轉重症 14:182021/05/31 中時 謝瓊雲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣累計已有154例本土確診案例，其中有5例轉重症。彰化縣長王惠美（左）下午３點時將在線上防疫說明會直播說明。（資料照，謝瓊雲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心宣布彰化縣31日新增10例本土確診病例，彰化縣長王惠美也將於3點舉行線上直播防疫說明記者會，說明新增案例與疫調情形。 彰化縣衛生局指出，目前全縣累計已有154例確診，其中有5例轉重症。為了預備收治量能，縣內專責病床、負壓隔離病房都已經做好準備，將會優先收治彰化縣內的確診者。 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 基隆再新增1例確診 男高中生姊姊染疫、在鍋仙涮涮鍋打工 (中時 ) #彰化縣 #本土確診 #累計 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 果農家族引恐慌 葡萄遭汙名化 04:102021/05/18 焦點要聞 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 疫情嚴峻 蘇貞昌籲把醫療資源留給重症患者 10:332021/05/18 政治 豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬 04:102021/05/18 焦點要聞 防疫情爆發 彰化擬採抗原快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 《匯市》疫情升級 新台幣易貶難升 10:182021/05/18 財經 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 新北再增171例確診 侯友宜公布「這一區」居高不下要注意 - 生活 梅雨灌水庫1893萬噸水 全台最大贏家是它 - 生活 新北今增126例 各區確診數曝光 這一區最多 - 生活 彰化以南8縣市豪、大雨特報！下波鋒面周六報到 - 生活 國產疫苗惹議 高端急發聲明：加速3期臨床試驗拚國際認證 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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