中央流行疫情指揮中心宣布彰化縣31日新增10例本土確診病例，彰化縣長王惠美也將於3點舉行線上直播防疫說明記者會，說明新增案例與疫調情形。

彰化縣衛生局指出，目前全縣累計已有154例確診，其中有5例轉重症。為了預備收治量能，縣內專責病床、負壓隔離病房都已經做好準備，將會優先收治彰化縣內的確診者。

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(中時 )

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