圖為確診案例校正回歸情形。（指揮中心提供）

國內疫情持續，中央流行疫情指揮中心今天公布新增274例本土、73例校正回歸個案，並新增15例死亡，總計此波疫情至今已112人死亡。指揮官陳時中今天指出，三級警戒實施2周，基本再生數Rt值從5月13日至15日的高峰15，到31日已經降至1.02，也就是一個人感染後僅會傳給1.02個人，國內本土疫情已經趨緩，呼籲民眾繼續維持，讓數字可以小於1。

陳時中表示，校正回歸部分，案件數5月21日最高峰，這段時間的努力下，件次案件數慢慢地縮小下來，圖表可以看出相對前一天這樣數目還稍微多一點，其他已經很零星，件次清出來後，隔離效率就會變高。他說，這波本土疫情已經趨緩。

陳時中表示，到5月30日為止的Rt值為1.02，先前在5月13日、14日、15日是最高，達到15，經過雙北在5月15日提升三級，全國5月19日達到三級，現在疫情已經到了1.02，已經朝向可控範圍在前進。

陳時中表示，在未來兩周，仍要積極把作為維持住，全國人民的犧牲和努力是有效果的，希望把Rt值降到1以下。戰略方向，會不斷檢討三級警戒的措施，對于強度不足的，會隨時滾動檢討，政體方面，還是讓有病、發病、到隔離時間縮短，縮越多疫情就會控制越好。

此外，陳時中表示，更要降低重症發生的情況，我們已經準備購買抗病毒，單株抗病毒藥物，提供給符合目標的輕重症者使用。口罩要持續佩戴好，勤洗手，相關情色場所在我們不斷壓制下要減到最低，消費者也不要參與這樣的活動。沒有需求就沒有供給，對於傳播鍊就有阻擋的效果，大家要持續努力。

莊人祥表示，Ｒt值中文翻譯「基本再生數」，就是說，當一個病毒從外面一個完全沒有抵抗力的人口族群，每一個人平均可以傳染給多少人的估計值。

莊人祥表示，從定義可以知道，一開始這個R0值，當我們用估計疫情發生時，產生的再生數的傳染力，我們都會稱呼他為Rt值，一個人感染後可以傳染給多少人。

莊人祥表示，現在最新數字就是1.02就是，通常數值低於1以下，表示疫情會開始反轉，目前可以發現每天新增的數字就漸緩的趨勢。這段時間可以發現一直往下降，明後天若沒有太大意外，應該還是會跌破1，表示傳染力已經有反轉跡象。

陳時中說，換句話說，疫情控制現在到了臨界點，民眾持續維持，讓他可以小於1。

(中時 )