現今社會中，3C已成兒童學習不可或缺的工具。大多數人已不再嚴格限制兒童使用iPad或智慧型手機，電子設備應用在教育、社交和身心發展方面早已成現代趨勢。

正逢近期的防疫停課，在家學習的孩子們不僅得長時間與平板、電腦為伍，爸媽也時常需要出馬幫孩子設定視訊、上傳功課，在工作焦頭爛額之餘還得確保小孩們養成良好的使用習慣。美光記憶體和儲存空間的消費品牌Crucial整理出了簡單的五招，可以協助許多爸媽放心讓孩子們使用電腦，度過防疫停課、宅在家的這段期間，有效提高他們的電腦素養也建立良好的使用習慣。

【第一招：購買二手或便宜的電腦】

現在孩子們的數位體驗多半是從智慧型手機和iPad開始的，當他們養成在時間限制內觀看或使用螢幕的習慣，爸媽可能就會評估是否該幫孩子們升級裝備。 不過當您急著入手最先進、高規的桌機或筆電之前，請別忘了這個年紀的孩子們仍有一定的破壞力，而這恰恰是決定電腦壽命的關鍵。因此，此時購買二手、整新或是中低階的桌機或筆電也許是更好的選擇，不僅能放心讓孩子們使用，節省大量成本外，也對爸媽的心臟好一點。

【第二招：從基礎開始慢慢教】

對於大多數孩子來說，幫智慧型手機開機很簡單，但是幫電腦（尤其是桌機）開機和正確地關閉電源就需要一些指導和練習了。 請務必實際向孩子們示範電腦開機和登入的基本步驟，確保他們能順利使用。 同時，協助孩子們養成良好的存檔習慣也很重要，如此一來他們的作業才不至於因為電腦當機而功虧一簣。

滑鼠也是兒童使用電腦的建議配備。儘管孩子們已經非常擅長用手指上網和使用App，但滑鼠可以帶來的效率、點擊的變化對於他們來說可能仍十分新鮮。而且，當他們練習滾動滑鼠滾輪瀏覽網站時，絕對是趁機進行網路安全教育的最佳時機之一，例如，絕對不能瀏覽未經爸媽允許的網站，不可以瞞著爸媽下載或安裝任何電腦遊戲或程式等等。

【第三招：鼓勵孩子嘗試編碼（coding）遊戲】

以往coding對於一般的電腦使用者來說都貌似太困難了，更別提孩子。然而近期的研究顯示，軟體、編碼的學習永遠不嫌早。此項針對近40,000名開發人員進行的調查指出，有21%的受訪者在11至15歲之間開始學coding，而將近5%的人則在10歲之前就開始將coding視為一項嗜好。鼓勵孩子們盡早參與有趣的互動編碼遊戲，有助孩童們學習電腦程式編寫的基本結構，而不會被程式語言技術所困。說不定孩提時期養成對coding的興趣，會在未來的某天開花結果呢！

【第四招：升級固態硬碟讓電腦用得更久】

若二手電腦開始出現一些耗損的徵兆，等待程式和遊戲開啟時需要花上以往數倍的時間，這時候固態硬碟（SSD）的出場時間就來了！使用SSD延長其使用壽命是很常見的升級辦法，以具備250 GB/500 GB/1TB/2TB四種不同容量選擇的Crucial MX500 SSD為例，只需要一把螺絲起子與不到五分鐘的安裝過程，就可以為電腦提供彷若回春一般的良好性能。此外，將舊硬碟升級到SSD比起購買新電腦省錢許多，不妨在疫情過後好好運用省下來的幾萬塊錢，帶全家人出門玩一玩或犒賞自己這段時間的辛勞。

【第五招：限制一天的螢幕使用時間】

教孩子如何遵守、設定自我的螢幕使用時間的限制非常重要，這絕對是爸媽願意放心讓孩子們與電腦為伍的最大考量。

美國心臟協會（American Heart Association，簡稱AHA）的最新研究顯示，年齡在8至18歲之間的兒童和青少年平均每天花費7個小時以上的時間看螢幕。 AHA建議將時間限制為每天兩個小時。 對於2到5歲的小孩子，建議每天減少到一個小時。

此研究指出，花太多時間看螢幕的兒童，除了缺乏體力之外，醫療專家更擔心他們視力發育方面會產生的傷害。 近期研究也發現，學齡兒童在長時間透過電腦螢幕上網、閱讀和玩遊戲後，近視的風險會大幅增加。 兒童與成年人一樣會產生電腦視覺症候群（digital eye stain），並可能出現乾眼症、頭痛和視力模糊等症狀。

限制他們花在電腦和遊戲上的時間，鼓勵他們培養閱讀、運動、畫畫或玩樂器等多元嗜好，確實有益孩子的身心健康。雖然疫情險峻，停課在家的孩子確實有些無聊的時間需要利用電腦打發，但絕不表示他們應該毫無限制的沉溺其中！

儘管這個世代的孩子們被各種科技所包圍，爸媽仍是為孩子安全成長的第一守門員，防疫停課在家就是重新調整家庭與科技間關係的最佳時機。父母們與孩子們一起建立良好的使用習慣吧！

(科技)