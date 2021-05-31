新冠肺炎疫情延燒，第二波AZ疫苗到位後人人搶打，但有民眾質疑高雄分配到2.1萬劑疫苗，警方只分到500劑，替第一線防疫警員打抱不平，也有高雄警官無奈抱怨，他們的工作不比醫護輕鬆，疫苗分配不均就算了，還聽說有人為了等默德納，放棄施打AZ疫苗，直言「警方就是只能撿人家不要的」。

有民眾29日在臉書社團《靠北警察》發文標註陳其邁，質疑「疫苗分到2.1萬劑，結果第一線外勤警察只有500個名額，這像話嗎？」，並點名高雄市政府警察局「要不要解釋一下啊！」，引發各界熱烈討論，紛紛為警方打抱不平，更有網友大酸「高雄用愛與鐵血防疫？」。

高雄就有警官大肆抱怨，疫情期間，醫護真的相當辛苦，但警方的工作沒比較輕鬆，也是染疫的高風險族群，但疫苗分配數量少就算了，竟然還聽說有醫護因為得知莫德納疫苗準備開始施打，選擇放棄AZ疫苗，而警方就只能撿人家剩下的或是不要的，真的相當無奈。

而高雄卻有醫師已經施打2劑疫苗，並在臉書上發文分享喜悅，雖然發文內容大多都是「兩劑打完都沒問題」、「不管哪一種品牌都趕快打，保護自己造福別人」、「我接種、你安心」等正向反映，但目前疫情肆虐，疫苗又不足，此舉在一般民眾心裡相當不是滋味，引發熱烈討論。

高市府衛生局也認為，醫師發文無論於法或於理都沒問題，但於情恐怕會造成社會對立與相對的剝奪感，確實不太應該，已經透過醫院勸導醫師撤文。也有醫學中心行政人員認為，發出相關貼文非常不妥，並在臉書呼籲「不要PO已打完二劑的圖文，考慮一下民眾感受」。

(中時 )