為了解事業單位各職類之受僱員工人數及薪資水準，勞動部每年辦理「職類別薪資調查」，2020年7月工業及服務業受僱員工每人經常性薪資平均為4.2萬元，而初任人員每人每月經常性薪資平均為2.9萬元，年增1.7％。

勞動部調查對象為從事工業及服務業之事業單位，受僱員工不包括參加作業而不支領薪資之雇主、自營作業者及無酬家屬工作者；本次調查於109年8月間辦理，回收有效樣本計1萬17家，茲摘錄相關重要統計結果如下： 受僱員工經常性薪資部分，勞動部指出，7月工業及服務業受僱員工每人經常性薪資平均為4.2萬元，各大職類中以主管及監督人員7.6萬元最高，專業人員5.8萬元次之，分別較去年同期增加0.4％及1％，另，基層技術工及勞力工也增2.6％。

工業部門受僱員工每人經常性薪資平均為4萬元，亦以主管及監督人員、專業人員較高。就製造業觀察，平均經常性薪資為3.9萬元，主管及監督人員、專業人員各為7.7萬元、6萬元，分別年增0.5％、1.1％，相對於總平均之倍數各為1.9倍及1.5倍，均為較高水準；服務業部門受僱員工每人經常性薪資平均為4.4萬元，主管及監督人員、專業人員分別為7.6萬元、5.7萬元，各大業之各職類薪資高低分布多與技術層次相關，但教育業、藝術娛樂及休閒服務業之專業人員因為部分工時勞工較多，平均經常性薪資分別為2.8萬元、3.8萬元，均低於技術員及助理專業人員。

初任人員經常性薪資部分，2020年初任人員每人每月經常性薪資平均為2.9萬元，年增1.7％，各職類中以專業人員3.5萬元為最高，技術員及助理專業人員3萬元次之，相對於總平均之倍數分別為1.2倍及1.1倍。從行業別來看，初任人員經常性薪資以金融及保險業3.2萬元最高，電力及燃氣供應業、出版影音製作傳播及資通訊服務業、專業科學及技術服務業均為3萬元；其他服務業2.6萬元則為最低。

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