苗栗明德水庫儲水量有效提升，30日的降雨提供約有1個月的用水量。（謝明俊攝）

苗栗鄉親31日一早就趕到明德水庫關心水情。（謝明俊攝）

南庄30日降下百餘釐米雨水，田美堰一度滿水位進行溢流。（謝明俊攝）

田美堰連接輸水的大南埔圳渠道輸水量有限制，限制了永和山水庫的進水量。（謝明俊攝）

苗栗縣30日降下大雨，全縣平均雨量都超過1百釐米，替縣內3座主要水庫補進不少水源，其中鯉魚潭水庫至31日中午為止，水位上升將近有5米，進水超過2百萬噸。永和山水庫受限供水渠道輸水量，約補進80萬噸，明德水庫水位上升近2米，約有65萬噸進帳，進水仍持續增加中，可暫時緩解旱象。

苗栗縣受梅雨帶來鋒面影響，從30日中午以後陸續降下大雨，其中鯉魚潭水庫集水範圍的卓蘭、大湖、泰安、三義等鄉鎮，分別降下88釐至131釐米不等雨量，雨勢持續至深夜才告暫緩。

31日一早就有民眾陸續前往鯉魚潭、明德等水庫觀看水情，對於天降甘霖，鄉親都歡欣不已，頻頻詢問「這樣下雨水還夠不夠？」「還要不要限水？」期望接續還會再降下大雨。

由於鯉魚潭水庫的集水範圍較廣，並涵括部分大安溪上游流域，所以進水所需時間較長，至31日中午為止，鯉魚潭水庫水位由30日的245.32公尺上升至249.89公尺，進水量超過2百萬噸，有效儲水量回升到3％，約有337萬噸，水位持續回升中。

永和山水庫水源區的南庄，30日共降下119.5釐米雨量，雨量相當豐沛，但因永和山水庫是依賴田美堰攔水經由大南埔圳輸水進入水庫，大南埔圳因受限渠道大小，輸水量最大值約為6.8CMS（立方公尺／每秒），大南埔圳從30日傍晚開始就已滿載輸水，田美堰水位爆滿，使得部分溪水必須洩洪放流進中港溪中游。

依照田美堰輸水流量計算，估計從30日下午4時至31日上午9時，17個小時內已供進永和山水庫40萬噸水量，加上水庫集水範圍頭份及三灣的降雨量都是破百，估計永和山水庫進帳水量約在80萬噸，有效儲水已回升至2．9％。進水並將持續1至2天。而原本啟動的臨時抽水站，全都暫停，待上游水量消化完再視水量決定是否繼續抽用。

由農田水利署苗栗管理處管轄的明德及大埔水庫，集水區的明顯雨勢也為2座水庫帶來不少進帳，苗栗管理處處長謝福弘就表示，明德水庫蓄水量由30日的80萬噸，上升至146萬噸，大埔水庫則由118萬噸，提升至279萬噸，依照明德水庫每天民生用水出水量約3萬來計算，還可以再撐上1個月。

(中時 )