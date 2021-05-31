很多大陸消費者都遭遇過包含在教育培訓、體育健身、美容美髮、洗車等行業中，單用途預付卡經營活動中的「霸王條款」，像是不按承諾提供服務、關門閉店退費難等問題。近日由北京市商務局、市場監管局起草的《北京市單用途預付卡管理條例》（徵求意見稿），提出消費者在簽署合約次日起的7日內，尚未使用單用途預付卡兌付商品或服務的，有權單方面無條件解除合約，經營者應一次性按原管道退還全部預付費用。

根據大陸央廣網引述中國人民大學法學院教授劉俊海指出，徵求意見稿中有多個值得關注的亮點，第一是7日以內未用卡要無條件全部退費，這實際上是消費者權益保護法規定的消費者的後悔權的延伸。

第二是如果合約出現霸王條款，要引進行政處罰，罰款3萬元人民幣；第三是如果經營者跑路，必須一次性返還餘額等。

實際上，除了北京，《江蘇省預付卡管理辦法》已經於4月1日正式施行，安徽、上海等多地也都在積極研究相關政策。北京市康達律師事務所律師韓驍表示，此前單用途卡經營活動中亂象頻發，對消費者的合法權益帶來損害，此類條例的陸續實施將會賦予經營者更多的法律義務，減少鑽法律漏洞。

(旺報 )