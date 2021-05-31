根據疫情指揮中心公布的數字，昨（30）日本土355例確認個案（含校正回歸89例），是連日幾天，單日首度小於400例的數字，對此生技中心董事長、前衛生署署長涂醒哲態度樂觀，在臉書透過確診日、採檢日、發病日3張分析圖剖析「三級警戒有效，疫情已經趨緩。」

前衛生署長涂醒哲透過3張圖分析疫情，認為疫情隧道「已近出口」。（圖／臉書_涂醒哲 Dr.Twu）

透過涂醒哲臉書公布的分析圖及貼文內容可以得知，本月27日到30日的確診數，每日均以約100例的數量在減少，因此他認為「雖然以後幾天還是會有校正個案要加入，但趨勢看起來不出當初所料，疫情已經開始下降了。」加上校正回歸數也持續下降，顯見篩檢「塞車」問題正逐步改善，相信未來定會越來越少，每日數據和校正數據差距將將越來越近。

另外觀察「發病日流行曲線圖」，涂醒哲指出，發病日最高點落在5月17日，扣除5天潛伏期（發病日離感染日有5天潛伏期），感染日最高點在5月12日，也就是說，5月11日公布全國二級、雙北三級出現效果，12日後感染不再指數增加。

接著涂醒哲進一步分析，觀察發病日流行曲線，5月17日後有2波傳染，一是5月20至23日，二是在5月24日，後來發病日人數呈毎日下降的狀況，到5月30約50人，同樣扣除5天潛伏期，顯見5月25日新增感染人數，已降至100以下（加上無症狀感染者約占全部40%）。

有鑑於此，涂醒哲以雀躍口吻表示「如果按此速度（請看曲線斜率）繼續下降，沒有再另外一波流行的話，5月31的實際感染人數可能已降至個位數，因此6月5日發病日人數可望降到個位數，但指揮中心公布確診人數，應到6月14至16日才能回到個位數。

最後他還以一句「不是曙光已見而已，而是已近隧道出口」振奮國人心，直呼整體而言，雙北大抵得到控制，比較要擔心個案仍續增的桃園、台中等地區，若各地「發病日流行曲線」能綜觀參考，相信民眾會更安心。

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(中時新聞網)