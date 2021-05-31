立院今日通過紓困4.0，追加紓困預算至8400億，紓困條例適用期間也延長至2021年6月30日。行政院長蘇貞昌表示，各項紓困措施將在6月4日起統一發放，新增的孩童家庭防疫補貼1萬元將於6月15日啟動發放。
蘇貞昌指出，有關各項紓困補助及措施，凡符合資格且有既有帳戶者，將從6月4日(五)開始發放或受理。而新增的孩童家庭防疫補貼，會在6月15日啟動，目標是盡速協助需要的產業和民眾。
蘇貞昌說，為避免紓困發放造成群聚，在去年就已符合紓困資格的對象，這次將會直接匯入金融帳戶。為因應新增的對象，也已要求各部會規劃線上申請，簡化審查流程，降低臨櫃申請人流。
蘇貞昌表示，若還是有民眾須臨櫃受理，也已請公股行庫及相關部會，輔導各家銀行，做好臨櫃受理服務，加強人流管制。也提醒民眾，若非急迫需要，盡量別採臨櫃辦理，避免及降低群聚感染風險。
(中時 )
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