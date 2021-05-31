琳娜海蒂(左)與凱倫吉蘭飾演母女。（車庫娛樂）

由《美國隊長3：英雄內戰》、《空中救援》製片團隊酷帥打造的超有型動作鉅片《血客聯盟》（Gunpowder Milkshake）將於7月在台上映，電影公司今日釋出中文海報和電影預告，本片由以色列新銳導演納瓦特帕布夏朵（Navot Papushado）執導，以《復仇者聯盟》系列中的「涅布拉」一角聞名的英國女星凱倫吉蘭（Karen Gillan）主演，片中她將化身頂尖殺手，為了保護無辜的小女孩，不惜與組織翻臉並和一眾「師奶級」殺手並肩作戰！

本片師奶級殺手的卡司陣容堅強，包含：《加州大地震》卡拉裘吉諾（Carla Gugino）、《冰與火之歌：權力遊戲》琳娜海蒂（Lena Headey）、《星際爭霸戰：發現號》楊紫瓊、《黑豹》安琪拉貝瑟（Angela Bassett），頂級卡司加上預告中可見宛如《刺客聯盟》、《金牌特務》般酷炫的槍戰動作場面設計，絕對是讓各位影迷耳目一新的全新風格動作片。

《血客聯盟》是納瓦特帕布夏朵進軍好萊塢首部作品，他和亞倫凱薛勒斯（Aharon Keshales）共同執導的《誰是大野狼》，當年不僅拿下西班牙錫切斯奇幻影展最佳導演，該片還被名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）盛讚為「年度最棒電影」，可說是西方影壇近年最值得期待的新銳之一！首次進軍好萊塢，就有如此強大的卡司加持，納瓦特帕布夏朵興奮地表示：「即使在我最瘋狂的夢裡，也沒有想過可以把這些卡司全部聚在一起。」

凱倫吉蘭在片中飾演從小被殺手母親拋棄，長大後卻走上相同道路的頂尖殺手「姍姆」，她為《血客聯盟》的劇本深深著迷，除了姍姆是她從未扮演過的角色類型之外，裡面的動作場面也很吸引她。凱倫吉蘭表示，她過去讀過很多動作片的劇本，大部分光靠文字很難想像，因為裡面通常都是爆炸，「但是這部（的描寫）很容易懂，而且非常有原創性，充滿我從未看過的動作場面，我在動作戲方面，比演出漫威電影更努力地做訓練。」

英國資深女星琳娜海蒂因為演出影集《冰與火之歌：權力遊戲》的瑟曦蘭尼斯特（Cersei Lannister）一角而獲得全球知名度，她在片中飾演珊姆的媽媽「史嘉蕾」。琳娜海蒂也認為本片的劇本很有趣，「看到女性扮演傳統上由男性扮演的角色，為了生存和修正錯誤，毫不畏懼地使用暴力，這很棒。」本片預計7月在台上映。

(中時 )