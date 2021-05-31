國民黨主席江啟臣今與全台22縣市議會黨團召開視訊記者會，共同提出「防疫三訴求」，呼籲國際社會幫助台灣取得國際認證的疫苗，並要求政府拿出行動拯救人民生命，同時號召全民「風雨同心、團結抗疫」，以臉書頭貼、繫黃絲帶等五項行動，向各方表達人民的心聲。

國民黨提出防疫三訴求，對國際是「Taiwan Needs Vaccines」，向國際社會呼籲，台灣亟需國際認證的疫苗；對政府是「人民的生命不能等」，籲民進黨政府放下傲慢拿出行動；對人民是「風雨同心團結抗疫」，要懇求台灣人民，團結抗疫處變不驚，保護自己照顧家人。

國民黨也號召民眾做「五大行動」，第一個行動是「換頭貼」，請全民換上「台灣需要疫苗 (Taiwan Needs Vaccines)」臉書頭貼，廣邀朋友參與，讓全世界以及我們的政府，看見人民最迫切的需求。

第二個行動是「繫黃絲帶或貼上貼紙」，請全民將黃絲帶（或布條），繫在對外陽台或窗戶顯眼處，向政府請命。第三個行動是上傳心聲，請全民在紙上寫下一句最衷心的盼望與祝福，並自拍上傳臉書頁面留言處，彼此加油打氣，相互勉勵。

第四個行動是「參加與邀請」，邀請與分享給朋友，讓聲音透過網路化為行動，讓全世界看到我們的心聲。最後，國民黨也有「KMT行動平台」，國民黨籍立委們在國會監督政府上緊發條，縣市首長們在地方指揮調度，更有許多黨籍民意代表在地方籌募物資，默默幫助需要的團體與個人。

江啟臣也對蔡英文總統提出五問，第一，台灣已有六千多人確診，疫苗政策在哪裡？什麼時候才能讓全台百分之七十的人民完成注射，達到群體免疫的目標？第二，疫苗不足，民生凋敝，街頭何時才能不像死城？您有什麼具體的策略，可以控制疫情不再復發，並讓百姓生活、工作、就學，能夠恢復最低限度的常軌？

第三，台灣人命跟意識形態，蔡總統，你心中想的是哪一個？企業願意捐助、宗教團體願意捐助、地方政府願意採購、國際友人願意幫忙，為什麼政府還要藉故推託，找1,000個理由阻難多元管道疫苗取得？蔡總統，你的心中窮得只剩下意識形態與面子問題嗎？

第四，高傲、自滿、錯誤政策造成今天國難，蔡總統，政府是否可以承諾「全民免費施打疫苗」？第五，全民健康？藥廠利益？蔡總統，你站哪一邊？我們不反對國產疫苗，但任何疫苗沒有國際認證最基本的要求之前就要施打，人民會心安嗎？進口疫苗也必須符合COVEX的標準，任何人要採購疫苗都要求符合標準才引進。

(中時 )