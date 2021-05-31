台灣本土疫情擴散，民間紛紛爭取疫苗進口，無黨立委傅崐萁今質疑蔡政府意識形態作祟，台灣與中國大陸一年的經貿往來約2100億美金，共6兆台幣，出超將近880億美金，約2兆5000億台幣，為何台灣與中國大陸不能有疫苗的往來？

傅崐萁呼籲，立法院今追加防疫預算後，請行政院儘速採購受WHO國際認證的疫苗，並同步支持生產國產疫苗，待被WHO國際認證後再給台灣人民來施打，救人民於水火之中。

傅崐萁表示，從去年一月爆發新冠肺炎以來整整一年兩個月，民進黨政府自去年3月13日向全民索取600億的防疫振興預算，4月23日又追加1500億，10月23日再追加2100億，直到今日5月31日還要再追加4200億，共8400億的防疫振興特別預算，這麼多的防疫預算，試問今日我們的疫苗在哪裡？

傅崐萁指出，政府經過一年多來的準備，追加至8000多億的預算，如果我們能採購輝瑞、莫德納疫苗4000萬劑，花不到300億元，便可供全國人民施打兩劑疫苗。但政府卻始終意識形態作祟，說不能透過中國大陸代理商進口德國原廠的輝瑞疫苗，道理何在？

傅崐萁批評，如今採購疫苗如燃眉之急，但政府卻祭出八大關卡來防止民間自救，甚至要求所有採購管道皆須由行政院向原廠來簽約訂購，但長久以來台灣民間向外國採購千種萬種的藥品與疫苗，有哪一樣是政府直接跟原廠簽約的嗎？面對每天有數十名國人因新冠肺炎而離世，卻處處掣肘地方與民間的疫苗採購，簡直以百姓為芻狗。

傅崐萁強調，他絕對支持生產國產疫苗，但前提是必須通過三期臨床試驗，如同國外皆經由三萬人的第三期人體測試才會來生產販售，絕不認同透過台灣2300萬人來當白老鼠。他呼籲行政院，既然人民給予這麼多的預算，就應當儘速採購受WHO國際認證的疫苗，救百姓於水火，並同步支持生產國產疫苗，直到被WHO國際認證再給台灣人民來施打。

(中時 )