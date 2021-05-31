近一周固定收益資產仍獲資金淨流入，固定收益型ETF淨流入70億美元，其中以流入美國固定收益型ETF的48億美元最多，全球及新興市場固定收益型ETF分別淨流入8.9億及2.5億美元，歐洲及新興市場當地貨幣固定收益型ET淨流入0.7億及0.4億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債ETF分別獲淨流入37.6億及16.6億美元。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，新冠疫情爆發後一年，強勁的經濟數據與金融市場的表現，符合去年年中時的預估，隨著經濟逐漸解封，更將迎來大規模財政刺激、超低利環境及疫情期間未被滿足的需求釋放所帶來的進一步經濟復甦。

觀察伴隨而來的通膨預期逐漸升溫，但就中期經濟展望來看，通膨不太可能成為問題，潛在較長期的再通膨環境下，增添投資的難度，凸顯主動與靈活資產管理的優勢。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，這波經濟成長模式與過去不同，美國有經濟成長、有龐大進口需求、卻將維持利率於接近零的水準，可預見美元可能將走貶，因此，目前放眼海外尋找新興市場的機會，有些貨幣將有升值機會與高息收益，美元弱勢和商品市場多頭，乃有令人振奮的機會。

(工商 )