本土疫情嚴峻，宅在家防疫、居家辦公已成為必要措施。GoShare 移動共享服務全面提升清消與防疫機制，同時呼籲用戶先安心待在家，如果手上的騎乘金過期了也不需擔心，即日起至 6/28，GoShare 每週將送出與逾期騎乘金等值的「防疫加電」騎乘金，把福利留好留滿，疫情過後再盡情使用。如用戶仍有必要外出行程，可透過參加 GoShare 「防疫 Go 安心」騎士挑戰，完成 1 趟騎乘即可獲得 $150 元騎乘金。此外，GoShare 承諾在三級警戒解除之際，將再為每位用戶送上 $100 元騎乘金，準備電力全開，再度啟程探索不同城市樣貌。

為了遠距工作的需求，GoShare更推出獨家視訊背景供免費下載，以超萌畫風重現露營暢享森林浴、街頭慵懶喝咖啡、超商買宵夜的戶外場景，視訊會議或聊天時都能一秒切換背景，來一場線上版城市漫遊，Zoom、Google Meet、LINE、Microsoft Teams 都適用！

GoShare指出，即日起至 2021/6/28，只要持有宣布第三級疫情警戒之後 （5/15 後）過期、尚未使用的騎乘金（限已至 GoShare App 輸入兌換序號、或已由系統自動打入之騎乘金優惠券），將於每週一獲得系統自動派發的相等張數及面額的「防疫加電」騎乘金，使用期限統一至 7/31。騎乘金派發批次請查看此網頁。GoShare提醒上述活動不適用於「KLOOK 高鐵國旅聯票」、「中信紅利點數兌換」、「OPEN POINT 點數兌換」、「遠傳電信騎樂無窮資費方案」、「南山人壽企業獎勵」、「110 全大運暢遊台南」、「天閣酒店訂房好禮」之騎乘金方案。

GoShare 在六大縣市的營運區域內，GoShare 均安排巡檢與消毒專責團隊，確保每日完成車輛清消，對用戶常接觸到的車身處與配件特別加強消毒，包含安全帽、儀表板、後照鏡、座墊、座墊巧納袋、電池握把、機車把手、後扶手等，並每日回報各地政府消毒完成情況。團隊執行巡檢與消毒任務時，全程配戴口罩與手套，每日進行體溫監測與各班分流。所有工作用車及器具皆事先消毒，交班時再全面消毒一次。

(科技)