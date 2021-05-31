英國防疫相關事務負責部長Nadhim Zahawi周日表示，在評估有關感染、入院、疫苗接種和新變種病毒數據後，才會決定是否要在6月21日取消英格蘭的最後封鎖措施。

Zahawi在接受BBC訪問之時表示，將在6月14日公布和說明感染率、住院數和死亡人數等相關證據和數據，必須仔細研究這些數據，並且公開分享，才能做出決策。

英國周日新增3240名單日確診人數，稍低於前一日的3398名；死亡人數為6名，稍低於周六新增的7名。

英國首相強生(Johnson)上周四曾提出警告，稱印度變種病毒的蔓延，可能會影響到最終階段的鬆綁。

而英國在上周新增加近7000名印度變種病例，為再前一周數量的一倍。衛生部長Matt Hancock表示，該變種病毒已經上升到新病例的四分之三。

國家衛生局主管Chris Hopson表示，新冠病患住院比率沒有快速攀升。但是目前醫院的繁忙和壓力大到令人驚訝，他們正全力處理積壓的病患。

(時報資訊)