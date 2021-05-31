精誠(6214)雲服務新品牌GARAOTUS在Computex 2021台北電腦展線上展中，首度發表融合AI(人工智慧)及HPC(高度運算)的大氣服務(Atmospherics as a Service)方案架構，透過設計大氣領域研究的MLOps，整合大氣模型的服務應用層，大幅提升運算時間與驗證預測結果，協助全球共同面對因氣候暖化對環境造成的影響，以及間接造成的缺水與缺電等民生問題，甚至包括地震以及海嘯等天然災害。現階段GARAOTUS將著重協助台灣加速發展氣象科學研究，未來也計劃將相關服務應用推廣至亞太各地。

GARAOTUS以過去在智慧醫療領域的技術應用，將技術架構延伸應用在大氣領域。除底層基礎架構的整合，也設計屬於大氣領域研究的MLOps，並整合大氣模型的服務應用層，使用者只需透過單一介面，可更快驗證預測的結果，進而對於基礎層的建置時間以及研究人員的研發效率也有顯著地提升。

GARAOTUS在智慧醫療的基因分析方面，攜手英特爾及研華打造基因分析解決方案，透過AI-HPC技術提升整體分析效能60％，同時也持續與國內外知名的大型基因團隊共同合作，將「基因定序分析服務」透過標準NGS(Next-Generation Sequencing)流程，提供醫療或研究機構做基因分析研究。除此之外，GARAOTUS更將「基因研究流程服務」透過互動式研究流程，並結合NGS，打造一個高度垂直整合的系統平台，深度串聯基礎層至應用服務層，讓醫療及學術單位中的研發團隊，能大幅度提高研發效率，進而協助團隊早一步驗證新藥或疫苗等研究成果並搶得先機。

GARAOTUS也不斷持續擴大生態圈，成為BeeGFS的亞太區合作夥伴，BeeGFS提供高效能的平行叢集檔案系統，具有安全及優秀的輸入輸出效能，一向是全球超級電腦的使用者，用來做為運算以及儲存的優先選擇。目前包括新加坡科技研究局，以及亞太地區知名的超級電腦運算設施，都採用BeeGFS作為高速運算的基礎服務架構。GARAOTUS也成為其亞太區技術及服務合作夥伴，共同為全球客戶提供更有效率的雲端高速運算解決方案。

(時報資訊)