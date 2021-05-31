新北市消防局30日傳出首例消防人員新冠肺炎確診，第一大隊新板分隊某隊員29日正常出勤，期間察覺自己發燒，立即向長官反應，經快篩呈陽性反應，隨即送往PCR檢測，30下午證實確診，其餘31名隊員PCR檢測今（31日）出爐均為陰性。

消防局表示，新板分隊全隊共有32名隊員，其餘31名隊員快篩後均為陰性，全員進行PCR檢測，PCR結果今（31日）出爐均為陰性，該分隊暫停勤務運作，由鄰近分隊支援出勤，6月4日才會恢復正常出勤。

(中時 )