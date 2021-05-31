新板消防分隊1人確診 封隊篩檢31人PCR全陰性 14:342021/05/31 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局表示，新板分隊全隊共有32名隊員，其餘31名隊員快篩後均為陰性，全員進行PCR檢測，PCR結果今（31日）出爐均為陰性。（翻攝自Google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局30日傳出首例消防人員新冠肺炎確診，第一大隊新板分隊某隊員29日正常出勤，期間察覺自己發燒，立即向長官反應，經快篩呈陽性反應，隨即送往PCR檢測，30下午證實確診，其餘31名隊員PCR檢測今（31日）出爐均為陰性。 消防局表示，新板分隊全隊共有32名隊員，其餘31名隊員快篩後均為陰性，全員進行PCR檢測，PCR結果今（31日）出爐均為陰性，該分隊暫停勤務運作，由鄰近分隊支援出勤，6月4日才會恢復正常出勤。 亞東院內感染爆1死 2護理師篩檢陽性 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 (中時 ) #31 #PCR #陰性 #分隊 #隊員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 健保註記染疫風險 提醒醫師篩檢 04:102021/05/18 焦點要聞 陸31省份新增22例確診 遼寧「零號病人」4月中旬可能就染疫 09:572021/05/18 兩岸 台灣確診數狂飆 過來人韓媳給防疫建議：請放棄人生兩週 10:542021/05/18 娛樂 亞東爆院內感染 1重症插管 04:102021/05/18 焦點要聞 社會熱門新聞 萬華阿公店姐姐超嗨玩法 老司機驚吐男人都愛原因 - 社會 雙和醫院護理師遭確診男砍「傷勢嚴重」 學姊不捨：韌帶都斷了 - 社會 【最貪少將】閣揆主持動土 國防部少將滿心只想「索回扣」 - 社會 她甜曝男友「想摸內內」卻害羞 女大生哭：男友摸幾下開始打呼 - 社會 【最貪少將】空防最前線成撈錢第一線 軍備局處長收賄4500萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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