上周末南部迎接今年第一波梅雨鋒面，台南地區有局部性降雨，雖然雨勢集中在沿海和平地，但據水利署南區水資源局統計，從5月28日到5月31日上午的雨勢，為曾文、烏山頭及南化3座台南主要水庫帶來1000萬噸進水量，估計增加台南1周的用水量。

水情嚴峻，民眾擔心進入分區限水，自上周末開始，台南地區下起間歇性大雨，迎來許久未見的滂沱大雨，民眾聽到雨聲很開心，紛紛在臉書通報下雨地點，集氣希望能再下久一點。

中央氣象局昨日針對台南市北門、學甲、鹽水、新營等地區發布淹水一級和二級警戒；今天上午接近9點，台南市七股、北門區時雨量達40毫米，氣象局對這2區發布淹水二級警戒。

雖然山區雨勢平均較平地略小，不過這幾天降雨不無小補，為台南曾文、烏山頭及南化3座水庫進帳1000萬噸的進水量。

南水局副局長鄒漢貴說明，這幾天的雨勢，為曾文和烏山頭水庫進水量合計增加400萬噸；另外，南化水庫因大雨，再加上甲仙攔河堰流量提升，提升越域引水挹注蓄存，進水量總計增加600萬噸。

鄒漢貴提到，依照台南地區一天用水量92噸計算，水量足以支撐台南1周的使用量，根據中央氣象局預報，直至6月1日，台南地區都會受到這波鋒面影響，期盼集水區上方能降下更多雨水，紓解當前嚴峻的水情。

(中時 )