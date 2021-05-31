2021 年台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2021）於今（31）日舉辦 #COMPUTEXVirtual Kick-off 線上展開展記者會，由外貿協會董事長黃志芳宣布為期一個月系列活動開始，並分享展出亮點；英特爾的執行副總裁暨營收長 Michelle Johnston Holthaus 在 5 月 31 日首先領銜開幕主講，在急遽加速的數位化轉型如何在世人企盼創新的時刻，釋放創新的新紀元；Arm 執行長 Simon Segars 也在同一天暢談科技如何於疫後激發全球經濟復甦，以多個 Arm 合作夥伴的成果為例，說明科技在此關鍵的復甦時刻扮演的重要角色，如何為人類創造安全永續的未來。COMPUTEX 2021 活動全部轉往線上，首度導入智慧展覽平臺，引領科技廠商在數位時代前行，打造共榮的科技生態圈。

外貿協會董事長黃志芳表示：「COMPUTEX 誕生於科技產業起飛的 1980 年代，當時台灣攜手全球創業家一起追求破壞式創新，為之後的網際網路和數位經濟打造強韌的供應鏈。即便這一年多來面臨疫情挑戰，我們持續透過科技昂首向前，應對新常態下的生活；台灣依然站在全球科技生態系的中心，致力建構、接軌、整合、創新，推動科技齒輪前進。今日，我很榮幸宣布 #COMPUTEXVirtual 正式開展，無論相距多遠，讓 COMPUTEX 的線上生態系串連彼此，共同攜手形塑未來！」

COMPUTEX 2021 的開幕主題演講，由英特爾執行副總裁暨營收長 Michelle Johnston Holthaus 主持。英特爾以「釋放創新 (Innovation Unleashed)」為主題，談論全球疫情肆虐下，企業該有的永續意識，並與合作夥伴持續攜手推動數位轉型；英特爾不僅透過 IDM 2.0 商業模式、快速及彈性地回應全球市場需求，並持續以 5G 及其開放式架構推動創新，英特爾同時在本次 COMPUTEX 開幕演講中介紹多款新產品，期以領先運算能力，豐富世人生活。

#COMPUTEXVirtual Kick Off

Arm 執行長 Simon Segars 以「激發世界疫後復甦的潛能」為題，說明 Arm 如何透過科技激發未來世界的潛能，以安全、永續為基礎，促成一個由眾人智創的未來。Simon Segars 表示長期研發是形塑未來的關鍵，Arm 投入大量資源來擘畫未來十年的運算架構。Arm 的合作夥伴也同時運用科技創造安全、高效率的裝置與基礎設施，台灣更是其中的領導者。

COMPUTEX 2021Virtual 瞄準 5G（第五代行動通訊）、人工智慧與物聯網（AI & IoT）、邊緣運算（Edge Computing）、高效能運算（HPC）、電競（Gaming）、創新與新創（Innovations & Startups）六大主題，邀集科技大廠線上展示企業最關注的解決方案。

為期一個月的線上活動內容多元，包含 #COMPUTEXVirtual 線上展覽 、COMPUTEX CEO Keynote 主題演講、COMPUTEX Keynote 主題演講、COMPUTEX & InnoVEX Forum 論壇及 COMPUTEX 視訊採購洽談會，讓與會者不但接軌全球廠商，掌握最新科技脈動，也能協助參展商透過便利智慧的線上媒合會，搶攻跨國商機。

COMPUTEX 線上展覽 #COMPUTEXVirtual 以「前瞻趨勢」、「虛擬展示」、「商機媒合」、「精準推薦」四大亮點連結全球大廠；為新創團隊設立的 #InnoVEXVirtual 專區則匯聚各國新創隊伍，激盪創新能量。#COMPUTEXVirtual 即日起開放觀展至 6 月 30 日24 點，邀請全球體驗嶄新的虛擬體驗，人人皆可免費登記參觀。

(科技)