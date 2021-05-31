美國的戴口罩令已經放寬，在抗擊新冠疫情戰爭中是一個可喜的里程碑。但對從去年開始匆忙進入口罩生產行業的20多家美國企業來說，這個好消息也有不利一面，同時帶來的是銷量的災難性暴跌。業內人士表示，除了美國疾控中心（CDC）放寬戴口罩規定，更大的原因是來自中國的低價防護裝備從今年稍早湧入美國。

據《紐約時報》引述業內高管和部分美國國會議員指出，許多進口產品定價很低，有時僅為美國工廠同類產品售價的1／10，美國國內企業幾乎沒有生存的機會。最近幾周至少3家公司已停止生產口罩和醫用防護服，另有多家公司已大幅削減產量，其中維吉尼亞州一家外科口罩生產商近來已將其280名員工中的大部分解聘。

Premium-PPE共同所有人布倫特·迪利（Brent Dillie）說。和其他初創企業一樣，該公司是在全球最大的醫療防護用品生產國中國於疫情暴發初期停止出口有關醫療用品後才開始涉足口罩業務的。，「再過六個月，我們中的許多人就要走了，如果下次再出現突發衛生事件，這對美國來說可不是件好事」。

DemeTech副總裁小路易士·阿奎羅（Luis Arguello Jr.）更聲稱，這是一場全面的經濟戰，中國是要確保這個行業裡沒人能生存下來，到目前為止，他們正在取得勝利。

(旺報 )