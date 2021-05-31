封測廠精材31日公告，於5月28日確認有1位員工確診新冠肺炎（COVID-19）。該員工依相關單位指示進行隔離及後續處置，本公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。
精材表示，本公司第一時間追溯公司內部接觸史後，與該員工有近距離接觸者計2位同仁，立即進行居家自主健康管理並依照相關防疫措施辦理。公司將持續積極配合政府防疫政策及疫調，為保護個資並遵循法規，相關細節皆以政府公開資訊為主。
精材立即完成特定場域消毒，並加強公司所有廠區的消毒及清潔。精材表示，本公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，除嚴格遵守政府防疫相關規定外，公司已依部門組織特性升級防疫措施，執行分組分流及居家辦公等營運模式，並密切關注疫情變化及政策進行調整。
精材表示，該事件不影響公司營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主。後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。