封測廠精材31日公告，於5月28日確認有1位員工確診新冠肺炎（COVID-19）。該員工依相關單位指示進行隔離及後續處置，本公司將持續關切並提供相關諮詢與協助。

精材表示，本公司第一時間追溯公司內部接觸史後，與該員工有近距離接觸者計2位同仁，立即進行居家自主健康管理並依照相關防疫措施辦理。公司將持續積極配合政府防疫政策及疫調，為保護個資並遵循法規，相關細節皆以政府公開資訊為主。

精材立即完成特定場域消毒，並加強公司所有廠區的消毒及清潔。精材表示，本公司以防疫安全及保護員工健康為首要考量，除嚴格遵守政府防疫相關規定外，公司已依部門組織特性升級防疫措施，執行分組分流及居家辦公等營運模式，並密切關注疫情變化及政策進行調整。

精材表示，該事件不影響公司營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主。後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。

(工商 )