處理器大廠美商超微（AMD）與美國國家能源研究科學運算中心（NERSC）、勞倫斯伯克利國家實驗室等，近日揭示新款Perlmutter超級電腦由AMD EPYC 7003系列處理器驅動。

勞倫斯伯克利國家實驗室的新款超級電腦將提供的運算能力為目前NERSC的4倍，使其成為全球科學模擬、資料分析與人工智慧（AI）等領域速度最快的超級電腦之一。新系統自2019年開始研發，利用AMD全新第3代EPYC處理器提供領先業界的HPC工作負載效能註1，在氣候、潔淨能源、半導體、微電子和量子資訊科學等領域促成更快、更先進的研究。

AMD全球資深副總裁暨資料中心與嵌入式解決方案事業群總經理Forrest Norrod表示，AMD深感自豪能與策略夥伴聯手在科學與環境研究、醫療發展及人工智慧等領域推進高效能運算的前沿。NERSC的新款Perlmutter超級電腦將推動新一波關鍵發現，協助解決世界上最艱鉅的難題。

NERSC總監Sudip Dosanjh表示，透過與AMD的合作，我們能夠顯著提升運算能力，擴展科學研究的範疇。Perlmutter將實現比以前的NERSC系統更大的應用範圍，並且是首台為滿足科學模擬與資料分析需要而設計的NERSC超級電腦。

Perlmutter是為紀念諾貝爾獎得主、天文物理學家Saul Perlmutter而命名，分兩個階段組建。目前第一階段正在部署，有1,536個節點，每個節點配置一顆AMD EPYC 7763處理器和四個NVIDIA NVlink連接的A100 Tensor Core GPU。第一階段還將包括一個35 PB的全快閃記憶體Lustre檔案系統，並提供超高頻寬的儲存。預計今年稍後，第二階段將增加另外3,072個純CPU節點，每個節點將配備兩顆AMD EPYC 7763處理器和512 GB記憶體。

(工商 )