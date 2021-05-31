直播》等沒疫苗醫療吃緊侯友宜哭了，嗆中央別刁難，記者會最新說明。

新北市今新增126例本土確診、校正回歸45人，累計確診3478人；新北市長侯友宜下午3時主持防疫會議表示，今日本土病例最多的行政區，依序為中和區、板橋、永和、三重、土城、林口最多，「其中，中和區確診數居高不下，一定要特別關注」。

侯友宜說，新北市累計確診3478人，居家隔離中4495人，目前的包括板橋、中和、三重、新莊、永和、土城、新店、蘆洲、汐止、五股都是確診熱區，提醒民眾落實防疫。

此外明天起淡水區、泰山區2個區域再納入熱區防疫中心，執行強化三級的防疫措施；目前新北市已經有13行政區、20個區域、128個里，全面執行熱點防疫中心，侯友宜說，「慢慢看見一點成效，要持續做下去」。

觀察足跡分布，「居家周邊」高達71％，顯見居家群聚、周邊戶外群聚都是危險性最高的，侯友宜強調，從戶外回家如果不能保持適當距離、有風險，希望還是要戴口罩，保護家人。

此外，新北市168個市場進行全面稽查，實施「入口管制、採買分流、人數控管」，侯友宜再度宣示：「做不到就停業」。

(中時新聞網)