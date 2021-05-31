西非國家奈及利亞官員表示，中部一所伊斯蘭神學院數十名學童遭闖入的槍手擄走，是這個人口眾多國家一連串學童遭集體綁架事件的最新一起。

法新社報導，地方政府推文表示，攻擊案發生當下，位於尼日州（Niger）這所學校內有約200名孩童，還說被擄走的孩童「人數尚未查證」。

西北部一所大學14名先前遭到綁架40天的學生昨天甫獲釋。

尼日州警方發言人艾比歐頓（Wasiu Abiodun）表示，攻擊者騎機車來到小鎮泰吉納（Tegina），開始亂槍掃射，導致1名居民喪命，另有1人受傷，接著綁架薩利胡．唐科伊斯蘭學校（Salihu Tanko Islamic School）學童。

一名要求不具名的學校官員表示，攻擊者起初帶走100多名孩童，「但後來送回一些他們認為太小的小孩，年齡介於4到12歲間」。

州政府在一連串推文中表示，攻擊者已釋放11名「太小且無法步行太遠」的學童。

州政府在後續推文中補充表示，州長貝洛（Sani Bello）已指示「安全機構盡速帶回孩童」。

(中央社)