女網友分享與男友關於「睡著摸內內」的甜蜜對話。（截自Dcard）

情侶剛開始交往，往往比較害羞、放不開，有些事想做卻不敢做。一名女網友分享，男友曾在她睡著時想「偷摸內內」，但怕吵醒她而作罷。一名女大生看完，表示好懷念這種純純的愛，因為當初男友也是連牽手都害羞，但現在男友則是，睡前手放在她胸上摸幾下就開始打呼。

一名女網友在Dcard 發文表示，男友傳了一篇文章給她看，標題是「在男友睡覺時亂摸」，接著雙方針對這個話題展開對話，男友透露曾在原PO睡著時想摸她「內內」，因怕吵醒她而忍住。男友還保證絕對不會亂摸原PO，一定會徵求她的同意。

兩人逗趣又「純潔」的對話引發網友熱烈迴響，一名女大生留言：「好懷念這種純純的愛，想當初男友也是連牽手都會害羞，現在...睡前都累到手放在我胸上摸個幾下就開始打呼。不說了，多說都是淚啊」，獲得近5000個網友按愛心圖案。

其他網友則回：「我摸爆、哪都摸，男友會很崩潰：『寶貝你這樣我睡不著，我一整個很愉悅」、「我男友睡著還會手自動往奶搜索，然後再揉個幾下」、「我曾經被揉胸揉醒，結果轉身發現男友根本睡夢中無意識亂抓！隔天被我控訴變態」、「好尊重人的男友，還有好閃」、「好羨慕」。

(中時新聞網)