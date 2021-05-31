因日滯留鋒面降雨，水情嚴峻，旱災中央災害應變中心指揮官經濟部長王美花於今天宣布，原訂自6月1日起苗栗、台中及北彰化地區延長停水8小時等措施，均暫緩實施。台水公司指出，高雄地區水情燈號轉為減壓供水黃燈，整體抗旱作業依然持續進行，呼籲民眾共同節約用水攜手抗旱。

台水公司表示，原訂自6月1日起於新竹實施分區供水紅燈及苗栗、台中、北彰化地區延長停水8小時等措施，因新竹、苗栗及台中地區水庫集水區近日累計平均降雨量均已達100毫米以上，所以，均暫緩實施。

台水公司表示，至於高雄地區因高屏溪流量已有提升，抗旱2.0相關工作陸續完成後也產生效果，且高雄灌區一期稻作已完成供灌，經考量近期南部降雨機會仍大，所以，高雄地區自5月29日起水情燈號，由減量供水的橙燈轉為減壓供水黃燈。

台水公司強調，目前整體抗旱作業依然持續進行，民眾仍須愛惜珍貴水資源，共同節約用水。

(中時 )