全國實施三級警戒，衝擊旅遊及國內運輸業，台灣高鐵(2633)今天指出，衡酌旅客端午返鄉需求，審慎評估後決定調整端午節假期疏運（6/11～6/15，共計5天）期間開行班次，由原832班次調至464班次；同時，配合三級警戒延長及相關疏運規劃，自6/9起將維持現行全車對號座措施，直至6/15端午疏運結束止。

受到疫情嚴重衝擊，國內旅遊全面喊卡，企業也紛紛採取居家辦公方式因應，導致台灣高鐵旅運大幅下降，目前已經兩階段調整班次。針對這次端午連假，原本連假都還會加開班次抒解返鄉及旅遊需求，但今年不但沒有增班，原本832班次降到464班次，班次減幅達44％，成了歷年來最冷清的端午節。

台灣高鐵指出，端午疏運班次調整後，每小時基本仍維持至少南下、北上各2班次的旅運服務，分別為一班直達列車（包含部份增停台南站之車次）以及一班停靠沿途各站列車；各疏運尖峰時段每小時更仍提供6至7班次以上的旅運服務，以充分滿足旅客返鄉需求。

目前台灣高鐵持續觀察疫情變化，配合政府防疫政策，規劃6/15後各項營運服務措施，預計於端午節假期前儘速對外公布。

(時報資訊)