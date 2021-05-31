電子傳產齊揚，台股大漲近200點！台股近兩個交易日展現完全擺脫新冠肺炎疫情未止的壓力，即使偶爾有終端庫存面臨調整的雜音，但相關產業及個股的股價多呈現無畏利空持續上攻的態勢，盤面則是逐漸轉變為傳產與電子雙主角。

友達(2409)、康控-KY(4943)、晶宏(3141)、通嘉(3588)、世芯-KY(3661)、長園科(8038)、彩晶(6116)、富喬(1815)、昇貿(3305)、建榮(5340)及臺慶科(3357)等電子高掛漲停板的家數，與聚亨(2022)、裕國(8905)、高興昌(2008)、台驊投控(2636)、雅博(4106)、宅配通(2642)及嘉里大榮(2608)等傳產股漲停的家數平分秋色，電子類股展現重回最佳主角的企圖心，電子及傳產同心攻高，推升台股指數開高走高，在喜氣洋洋的台股中，甫宣布與衛福部簽訂新冠肺炎疫苗合約的高端疫苗(6547)及其大股東云辰(2390)因引發各界高度質疑反彈，今天股價同步以跌停板作收，亦拖累生技類股的亞諾法(4133)跌停，生技類股成為萬紅叢中一點綠，終場加權股價指數約17068.43點，大漲197.57點，成交量約5356.6億元；OTC指數為201.87點，上漲1.22點，成交量約634.87億元。

今天盤中上市各類股以光電類股表現最佳，上漲4.43%，其次是電線電纜類股及水泥類股，分別上漲3.41%及2.2%，表現較差者為生醫類股、運輸類股及化生醫類股，其中生醫類股下跌1.52%，運輸類股下跌1.43%，化生醫類股下跌0.56%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲2.04%，表現最差為生醫類股，下跌2.68%。

就技術面來看，延續驚驚漲格局，今天台股在傳產類股強攻下，指數開高收高，終場上漲197.57點，以17068.43點作收，順利站上17000點關卡；台股歷經5月12日恐慌殺盤、5月17日殺融資及違約交割戶創低點後急轉直上，正式確立底部支撐，自5月18日以來，台股沿5日均線往上墊高，上周五大漲269點，周線連二紅，今天再度攻高，站上17000點，目前5日、10日的短天期均線已開始走揚，KD指標黃金交叉向上，技術面轉正向，加上外資回補買超台股，融資餘額大幅降低，籌碼逐漸沉澱穩定，有利台股後續表現。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台灣本土疫情雖未受控，但參考國際股市與疫情脫鉤經驗，加上台灣為經濟出口導向經濟體，基本面影響有限；且疫苗即將到來，預期疫情對台股的影響會趨小，加上國際股市偏多，有利台股延續反彈走勢。技術面而言，加權指數重新站回季線亦為偏多訊號。短期疫情仍將左右市場信心與大盤走勢，但基本面未有明顯影響，在產業面偏多、市場資金充沛的情況下，台股仍將維持偏多格局；持續看好半導體供應鏈、面板以及具需求與漲價題材的傳產股如鋼鐵、運輸、塑化等族群。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國與英國肺炎疫苗施打率領先，疫情有效下降，歐洲其他地區維持穩定，先進國家施打率上升趨勢不變，至9月預計施打60~70%，有助於全球經濟的回溫；國內部分，雖然台灣本土疫情使得台股暴跌，但預期對股市的影響預估將逐漸收斂，畢竟台股對於全球影響性仍低，美國股市止跌，台股恐慌性情緒宣洩完畢就會止跌。加權指數已先行修正約15%，總修正跌幅不會高於2020年3月這波，因為全球企業獲利與GDP成長率皆優於去年，台股企業以外銷為主，對企業實質衝擊有限，推測加權指數最差於13500~14000點附近止跌，投資人可以逢低中長線布局。

在類股表現上，吳繼先指出，WFH相關的NB與server仍將維持強勁需求，手機市場有雜音乃因零組件缺或與印度停工，供不應求之下，不需過度擔心關鍵IC (手機應用處理器、驅動IC、電源管理IC)之庫存修正，反而逢低可以留意買點；晶圓代工成熟製程缺貨至2022~2023年，漲價氛圍持續，有利於上下游獲利表現，此外，台積電調高資本支出，仍將引領設備族群向上。

(時報資訊)