由於智利面臨罷工威脅，加上美國為了刺激燃料短缺而製定的大規模基礎設施支出計畫，白宮提出了一項6萬億美元的預算計劃，以增加包括基礎設施在內的多個部門的支出，這引發了市場對全球金屬供應短缺的擔憂，致周一(5/31)上海銅價上揚，有望連續兩個月上漲。銅由於其廣泛的工業用途，經常被認為是全球經濟的重大指標。
截至台北時間14:30，上海期貨交易所盤中期銅合約上漲0.93%，到每公噸74,020人民幣，盤中一度最高觸及每公噸74,550人民幣。(商品行情網)
(時報資訊)
由於智利面臨罷工威脅，加上美國為了刺激燃料短缺而製定的大規模基礎設施支出計畫，白宮提出了一項6萬億美元的預算計劃，以增加包括基礎設施在內的多個部門的支出，這引發了市場對全球金屬供應短缺的擔憂，致周一(5/31)上海銅價上揚，有望連續兩個月上漲。銅由於其廣泛的工業用途，經常被認為是全球經濟的重大指標。
截至台北時間14:30，上海期貨交易所盤中期銅合約上漲0.93%，到每公噸74,020人民幣，盤中一度最高觸及每公噸74,550人民幣。(商品行情網)
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