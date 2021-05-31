「聯聚中雍大廈」商辦大樓的管委會，對建商提出燈光加油計畫，馬上贊同力挺，入夜後從晚上7時到12時點燈，為全民在艱困的疫情中加油打氣。（盧金足攝）

台中市7期這棟樓高39層，192公尺為中台灣第一高商辦大樓，在華燈初上時點燈「stay home 台中加油！台中平安！」鼓舞全台正在抗疫的民眾。（盧金足攝）

「stay home 台中加油」 中市大樓點燈鼓舞民心

全國疫情提升為三級警戒，政府呼籲「宅在家救台灣」，台中市七期這棟樓高卅九層，一百九十二公尺為中台灣第一高商辦大樓，在華燈初上時點燈「stay home 台中加油！台中平安！」鼓舞全台正在抗疫的民眾，台中市副市長令狐榮達以大樓的加油燈光，臉書發文祈福平安吉祥度過疫情，網友留言「在嚴峻疫情籠罩的一片黑暗中，那溫暖的叮嚀在夜間散發出的光芒，撫慰了許多人的心」。

新冠肺炎疫情像夏日高溫延燒，中央流行疫情指揮中心將疫情提升到全國三級警戒，要求民眾少外出，盡量待在家中，連一向人車眾多七期政經重鎮及百貨商圈人潮都銳減。

全民防疫總動員，悶在家的防疫時間延長， 台中市七期豪辦王「聯聚中雍大廈」為鼓勵民心，採用LED省電燈具的燈光造型，點出「stay home 台中加油！台中平安！」的鼓勵文字，讓很多行經的人車在夜晚時看到感動不已。

「聯聚中雍大廈」商辦大樓的管委會，進駐的很多都是全球知名的產業，「大王級」的業者包括帽子大王全成製帽廠、窗簾大王億豐工業、精品鞋代工廠九興控股創辦人及黏扣帶大王百和興業等 ，對建商提出燈光加油計畫，馬上贊同力挺，經設計燈光變化後，入夜後從晚上七時到十二時點燈，為全民在艱困的疫情中加油打氣。

令狐榮達在他的臉書發文這棟大樓的燈光呈現「stay home 台中加油！台中平安！」很多網友紛留言回應「全民齊心努力抗疫！祈禱早日消滅病毒！台灣加油！」、「在嚴峻疫情籠罩的一片黑暗中，那溫暖的叮嚀在夜間散發出的光芒，撫慰了許多人的心」。

國內疫情嚴峻，台中市長盧秀燕坐鎮第一線抗疫，每日下午三時防疫記者會報告疫情，提供市民疫情現況，給予市民信心，也提出防疫措施，市民雖少出門，但多數人仍會到傳統市場採買蔬果魚肉及民生物資，恐成防疫破口。

盧秀燕提出「市場分流運動」，包含分流採購、線上採購、一次買足、作伙宣導四大原則，按身分證字號尾數，單數於每周三五日、雙數於每周二四六分流採買，呼籲大家「互相提醒、共同落實」，兼顧生活與防疫需求。

疫情升溫，全台各級學校停課，很多企業也採分流上班，何時能讓疫情退燒？民眾盼望台灣早日脫離疫情壓力，恢復正常生活，大樓打出「台中加油！」的文字也表達民眾的心聲。

(中時 )