美國的新型冠狀病毒專家霍泰茲今天表示，愈來愈多專家呼籲全面查明COVID-19起源，否則未來還會有COVID-26、COVID-32；但他也強調需借重科學調查而非情報工作。

美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）小兒科學、分子病毒學和微生物學教授兼病毒專家霍泰茲（Peter Hotez）接受美國國家廣播公司（NBC）電視節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問時表示，為預防日後再爆發大流行病，「絕對有必要」就病毒起源得出確切結論。

他說：「除非我們徹底了解2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的起源，否則未來還會有COVID-26、COVID-32。」

雖然各界普遍認為疫情起源於武漢，但病毒究竟源出自然界或是從武漢病毒研究所外逸，一直存有爭論。美媒最近引述先前未公開的美國情資報告，再次將引發這場蔓延全球的疫情矛頭指向武漢實驗室，而非源於自然。

紐約時報指出，美國總統拜登26日下令情報單位調查COVID-19起源，要求在90天內提出報告。拜登希望藉由清查尚未檢視的情資，讓美國對疫源能有更明確的結論。

世界衛生組織（WHO）與中國今年初進行的病毒聯合溯源調查，認定病毒逸自實驗室的理論「極不可能」，但許多批評者認為調查沒能廣泛取得論斷疫源的必要資訊。

不過霍泰茲認為情報圈的過濾可能也拿不出太多新資訊，「因為美國已竭盡所能地推動相關情蒐」；他認為世界仍須對病毒溯源展開新的科學研究，且絕大部分還是要去中國。

霍泰茲指出，目前主流理論的「源出自然說」固已有眾多資料，但仍需一支由科學家、流行病學家與病毒學家組成的獨立團隊，進到中國6個月到1年，才有辦法解開COVID-19起源之謎，這支團隊需能訪談當地科學家、檢查實驗室筆記本，以釐清實驗室外逸論的可能。

他也坦言若無中國配合，就做不到前述的理想狀況，必要時需對中國施加極大壓力，包括可能的制裁，以不受限地取得資料。

哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）流行病學教授利普西奇（Marc Lipsitch）28日接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，他認為病毒起源最有可能仍為源出自然界，或是一項出發點良善的實驗因安全意外致病毒逸出，而非惡意實驗甚至蓄意製造疫情。

對於川普政府時期的疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）3月時稱不認為病毒會不明就裡從蝙蝠跑到人身上，指「源出自然說」不合理，利普西奇直言對方是胡說，因為SARS病毒就是從蝙蝠透過中介動物感染到人類，過去完全有前例。

(中央社)