新北市府調配100劑的疫苗，今（31日）優先提供給中和警分局的同仁施打。（中和警分局提供）

新北市府調配100劑的疫苗，今（31日）優先提供給中和警分局的同仁施打。（中和警分局提供）

中和警分局5人染疫 市府急調度100劑疫苗優先給外勤同仁施打

疫情嚴峻，新北市中和警分局5名警員染疫，分局立即做駐地大清消的動作，分局長李建廣為避免再有同仁染疫，極力爭取疫苗供第一線員警施打，市府調配100劑的疫苗，今（31日）優先提供給中和警分局的同仁施打。

李建廣表示，以第一線外勤人員願意施打優先登記，登記完後造冊提供給衛生局施打人員，並要求嚴謹核對確實為名單上的人員才可施打，讓外勤同仁可以安心值勤。

對於有員警反映身為外勤單位人員，在外執勤時長時間的接觸民眾，無法確認當下所接觸的人是否為確診個案，時常身在險境之中，卻遲遲沒有被安排施打疫苗，李建廣表示，其實在疫情爆發前一直持續爭取疫苗提供同仁施打，但因為當時同仁施打意願普遍不高，到第二波疫情爆發後，仍有持續要求同仁施打疫苗，但成效不彰。

李建廣表示，市府優先調度100劑疫苗先提供給第一線外勤同仁施打，因中央配發第一批疫苗是優先提給防疫線上醫護人員，而衛生所亦表示下若有多餘會優先給外勤同仁施打。另在警政署極力爭取後，第二批的疫苗提供給警察專用疫苗，將於6月1日才會送達，到時會有衛生局人員協助配合，並要求每個同仁完成疫苗施打。

(中時 )