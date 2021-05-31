苗栗縣31日公布確診人數，再增3例，其中案8407與30日爆發群聚感染的採茶團有關，曾經同赴新竹峨眉石井村採茶，而新增的8408則是與案8407的同住家人，高齡已經88歲，負責照料案8408平日作息起居的33歲外籍看護案8409，也同樣確診。
苗栗這波疫情中，爆發感染人數最多的採茶團，至今已有10名男女確診，其中案8047疑似因在造橋私人住宅聚會感染後，再與其它9人同車赴新竹峨眉石井村，以及龍潭鄉採茶，而先後感染確診。
中央流行疫情指揮中心31日公布國內新增本土確診病例，苗栗縣共有3例，疫情調查指出，案8407，女性，73歲，採茶女工，經初步疫調研判與案7515以及採茶團有接觸史。案8408，女性，88歲，無業，為案8047同住家人。案8409，女性，33歲，外籍人士，為案8408看護，屬案8047同戶接觸者感染。
案8407與先前頭份72歲老婦案7515為採茶同事，平時一起上下班，於5月28日匡列為接觸者採檢後隔離，5月29日PCR陽性確診，收治本縣醫院，目前匡列同住接觸者3人已採檢。
案8408、8409為案8047同戶接觸者感染，生活單純，平日上午一早都會由住處散步至造橋鄉綜合活動中心，隨即折返住處，案8409外籍看護負責照顧案8408生活起居，於5月28日匡列為接觸者採檢後隔離，5月29日PCR皆為陽性確診，收治本縣醫院，目前匡列接觸者4人已採檢。
(中時 )
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