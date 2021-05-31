立法院今天三讀通過紓困振興特別條例修正案，民進黨感謝朝野政黨的合作讓紓困條例順利通過。發言人周江杰表示，接下來的紓困特別預算案也將送進立法院，此時紓困對台灣來說是極為重要，當前此刻，全民期待的是朝野不分黨派攜手努力，中央地方團結一起，儘速讓紓困預算通過，協助台灣度過這次的難關。

周江杰表示，現階段除了防疫，政府也必須維持國家經濟穩定、人民生活安定，感謝朝野政黨的合作讓紓困條例順利通過。

至於國民黨今天記者會，他說，民進黨對於疫苗的態度很清楚，總統府昨日也已經正式說明，疫苗攸關全體國人的健康安全，政府必須對疫苗安全負最大的責任，因此對於疫苗進口、通路配送，以及後續接種的相關安排及合約簽訂情形，政府都必須充分瞭解，政府一切以國民健康安全為唯一目標，務必確保國人的安全與健康，並達到國家整體防疫的成效。

周江杰指出，陳時中部長也在指揮中心的記者會上說明過疫苗專案輸入的流程，也表達對於各縣市政府、企業、民間團體自行採購疫苗會全力投入處理，儘速與各申請單位了解、確認相關貨源，並且提供必要協助。周江杰表示，民進黨對於民間提供相關採購疫苗的協助都表達歡迎與感謝之意，我們也希望相關單位若有關於疫苗採購的資訊，都可以盡快與指揮中心聯絡，政府會儘速來針對專案進行討論。

國民黨質疑民進黨對於疫苗採購有意識形態，周江杰嚴正表示，疫情發生以來，民進黨不斷強調病毒不會區分政黨或意識形態，面對疫情只有不分朝野團結一致。民進黨對於疫苗的態度也是一樣，台灣一直努力透過多元管道積極向國際購買，同時也發展國產疫苗。

但是他說，近期我們卻可以看見，中國不僅阻擋台灣原本即將與德國BNT原廠簽約購買的疫苗；而現在日本政府表達捐贈台灣AZ疫苗的態度時，中國又講出「不會得逞」的說法，令人遺憾。民進黨也呼籲，國民黨應該共同一致對外，對於中國干預台灣採購疫苗的干擾，表達抗議。

周江杰指出，中央流行疫情指揮中心日前也公布目前已完成採購COVAX、AstraZenca及Moderna疫苗約2000萬劑，國產疫苗部分也持續推進。政府一直努力透過多元管道爭取國際原廠疫苗，全力加速推動外購疫苗到貨期程，國產疫苗目前也正在加速研發出廠，希望政府與民間共同努力，讓疫苗供給更為穩定，共同度過疫情艱困時刻。

(中時 )