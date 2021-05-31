陳冠希2017年和大陸超模秦舒培結婚，並育有一女Alaia，婚後一家三口幸福和樂，陳冠希也改掉浪子形象，變成顧家好男人，不過現有網友爆料，他疑似在秦舒培懷孕時，上網約美女想要解決需求，卻遭對方放鴿子。

這篇在2019年發布的文章，直到最近才發酵起來，PO文網友以「我放了陳冠希兩次鴿子」為題，透露在2016年11月到2017年1月有和陳冠希有密切交談，男方約她到酒店見面，「被陳冠希約了，但為什麼是我？腦海裡突然浮現了各種女明星的臉，也許有一天我會約砲，但完全沒想過這個人是陳冠希」。

有網友2019年爆料自己放陳冠希2次鴿子。(圖／翻攝自新浪娛樂)

陳冠希趁秦舒培懷孕期間，和美女約見面。(圖／翻攝自新浪娛樂)

不過原PO不想和陳冠希約砲，只想單純聊天，因此委婉拒絕，但兩人仍保有聯繫，話題多是接不上梗的黃腔，和追問何時要去找他，而秦舒培是在2017年3月生下女兒的，因此陳冠希等於是在她孕期時，上網找人解決生理需求。

原PO也說失聯半年後，陳冠希有一天忽然密她，問她要不要見面，本來以為遇到詐騙，等到對方開視訊，才驚覺真的是陳冠希，但第二次又因為原PO睡著，她再次放陳冠希鴿子。

此文在微博引起熱議，網友紛紛表示「江山易改本性難移」、「我竟然一點都不意外」、「就是那樣的人吧」，不過也有人認為應該還是要等陳冠希發聲，不能只聽單方面說法。

(中時新聞網)