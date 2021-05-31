包括鉛錠等非鐵金屬，之前受到消息面的影響，而快速下跌，如今，鉛錠價格再度回升到2年來最高價、每噸2,200美元以上，由於5月均價大約2185美元，遠高於今年前四月的任一月份，因此，未來鉛錠價格若持穩，泰銘（9927）5月和第二季的表現，將可期待。

泰銘發言人童新沅5月31日表示，英國倫敦金屬交易所的鉛錠交易價格，前陣子受到市場消息面的衝擊，曾在4月份殺低到每噸1,900美元，不過，5月最後一個交易日、5月28日的成交價，已回升到2,208美元。

他說，鉛錠的基本需求持穩，消息面的影響，只是短暫的，在市場發現實況之後，鉛錠價格也快速回穩。

童新沅指出，鉛錠的價格已突破去年12月創下的去年最高價、每噸2018美元，以月平均交易價格來看，5月每日均價約2,185美元，比4月每日均價2,006美元，高約8.92％，更比3月的日均價1960美元，上漲11.48％。

他說，由於5月的鉛錠價格，比4月和3月高，而公司銷售鉛錠的價格，成本是以前1到2月個的庫存進價計算，因此，5月的營運，成本效益將可逐漸浮現，只要鉛價保持穩定，也可望反映在今年第二季的營收和獲利表現。

(工商 )