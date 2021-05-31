自歐盟於5月18日發表對於疫後稅務改革措施的展望後，20日隨即就如何打擊濫用空殼公司避稅及優化虧損扣抵兩項議題頒布具體意見及諮詢。KPMG安侯建業表示，針對最低稅負及促進稅收公平分配兩項重大議題，有機會於6月4日的G7財長會議中達成初步共識。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部執業會計師張芷認為，確立公平且有效租稅制度之重要性於疫後經濟體系中更為彰顯，而隨著拜登加快腳步推進稅改，全球性的稅務大改革亦已如箭在弦。

張芷指出，全球G7財長會議將於6月4日討論解決龍頭電商課稅問題，預料拜登提出的15％最低稅負有機會達成共識，但最低稅負不僅是提升企業實際稅負，還有課稅權分配問題，另外各國會前也提出對電子經濟課稅的新模式（BEPS Pillar 1）議題；故此兩項議題的討論將會相輔相成。

由於台灣已實行最低稅負多年，且受控外國公司條款最快明年上路，張芷認為全球實行最低稅負對台商影響有待觀察；另OECD提出的稅收分配方式有別於目前的移轉訂價概念，台商如在國外涉及相關業務，是否會被波及，仍屬未知之數，宜謹慎關注最新發展。

(工商 )