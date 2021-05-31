馬來西亞政府為防止新冠肺炎疫情擴散，實施行動管制令，下令所有私營企業自6月1日起至6月14日止停止營運，但允許特定製造產業仍可維持部份生產營運，廣宇（2328）馬來西亞子公司組裝廠也受累，為做好防疫，將暫維持六成的生產人力。

馬來西亞政府為防止新冠肺炎疫情擴散，實施行動管制令，下令所有私營企業自6月1日起至6月14日止停止營運，但允許特定製造產業仍可維持部份生產營運。

廣宇旗下持股51.42％的檳城子公司因符合特定製造產業的規範，也在31日表態擬配合馬來西亞政府政令，管制員工進廠，惟廣宇表示，在管制後，該廠仍維持六成生產人力，至於泰國廠區及大陸廠區則未受影響，仍維持正常運作。

為確保廠區安全，廣宇表示，將維持嚴格的防疫措施，確保員工的健康與安全，取得防疫與生產的平衡，努力協調及恢復各廠區的產能以滿足客戶的交貨需求。

儘管如此，廣宇仍表示，受疫情影響導致工作天數減少，5月營收將受影響，另考量到馬來西亞廠僅維持六成的人力，再加上自6月1日起至6月14日止馬來西亞廠僅保留六成的人力，對營運實際的影響程度，將待內部結算後再依規定公告。

(工商 )