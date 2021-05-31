國內本土新冠疫情急速擴大，確診及死亡人數均不斷攀升，已嚴重衝擊到人民正常生活及經濟發展，工商協進會31日表示，由於台灣產業為全球主要供應鏈之一環，深受國外買主關切，設若不能在近期內對疫情有效掌控，勢必對全球供應鏈帶來嚴重影響，因此提出5建言。

工商協進會理事長林伯豐表示，台灣新冠疫情嚴峻，只有全民施打新冠疫苗才能解決目前的困境，以及維持工商業正常運作。企業界支持國產新冠疫苗，惟應取得WHO認證後，才可供民眾施打。工商協進會與台玻都願意自費採購WHO認證通過的疫苗，供國內醫療院所施打。

面對疫情，工商協進會提出五建言：一、民間進口疫苗，為確保及降低施打風險與疫苗來源的可信度，我們贊成必須依政府規範進行，惟政府（衛福部）應縮短申請及審查流程並指派專人協助，以加速疫苗進口，提高國內施打率；二、對於民間進口疫苗，政府應放寬「政府與原廠簽約採購」與「中央統籌分配」限制，以降低可能之進口障礙。

建言三、疫苗進口除鼓勵企業捐助部分疫苗，供應第一線醫療人員、警消以及弱勢族群，加強全民防疫外，企業員工應享有優先施打權，以確保生產線之安全，避免因產線染疫形成斷鍊危機；四、由於疫情急遽變化，各界雖然都希望政府不宜輕易宣布進入四級警戒，導致全面停工、停班、停課的狀態，但政府必須要有最壞的打算並預作推演，避免疫情惡化後措手不及，尤其務必於事前公布所有相關措施，讓各界得以預先妥善因應。五、另建議政府以短期培訓的方法，招募企業內護士或護理學校學生進行短期專業訓練，並發給臨時證照以執行檢疫工作，有效補充醫療資源量能與效率。

(工商 )