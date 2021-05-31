【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】新冠病毒在台灣造成嚴重疫情影響，慈濟基金會除於第一時間啟動防疫關懷機制外，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文5月31日特別說明慈濟在新冠疫情的關懷與投入的狀況。

顏博文指出，2021年臺灣從5月11日爆發本土社區感染，5月15日本土確診超過100例，引起大家重視，5月19日進入第三級防護警戒。慈濟至今贈送近95萬8千件防疫物資，包括因行動限制或取得生活物資不容易，新北市向慈濟提出3,000份針對低收入戶一個月物資，由花蓮靜思精舍打包一個月生活所需。目前物資總數已達到957000份。5月份疫情嚴峻，慈濟持續一直在做，會更積極。

顏博文透露，相關防疫物資匯集，必須考量第三級防疫警戒，志工動員困難，無法聚眾，靜思堂不對外開放，活動停止，防疫物資採購打包由職工承擔，基金會同仁除了原來的工作，也要集結打包物資等，以提供全台灣縣市所需防疫物資，大部分提供給第一線，尤其是警消人員，防疫配備缺乏，慈濟補第一線的不足。

顏博文也提及，目前還繼續在準備很多援助行動，例如慈濟在防疫行動有2大項，一是醫療防疫物資有10多個品項，例舉重要品項如制氧機，幫助中度確診者可以緩解症狀，積極採購500台，呼吸器重症插管式在台灣採購到30台，另外全臺各縣市需求架設13個篩檢站，預計會架設30個，快篩試劑採購慈大與中央研究院及公司合作，新北台北已採購使用。

顏博文表示，有關醫療用防護衣、N95口罩、防護面罩等都是迫切需求，第一線需要好的醫療口罩，防護口罩有雙層保護。有些地方需要手套，慈濟非常感謝聯電捐贈160萬只手套，可以戴雙層，可以做比較完整的保護，其實有十幾項只提重點。

顏博文指出， 疫情影響，有些行業如旅行、餐飲受到衝擊，慈濟紓困計劃從去年（2020年）開始到現在，這次疫情三級警戒，慈濟加大力道展開5個計劃，針對低收入戶，給予急難救助金，以及準備25,000份足以支持一個月生活的安心生活箱，或生活物資卡，讓他們自由採購日常所需，針對隔離者心靈關懷，這是應各縣市政府所需提供。

針對協助政府透過管道取得新冠病毒疫苗一事，顏博文提及，慈濟主動洽談，所碰到的問題如同媒體報導其他民間團體遇到的挑戰，一旦管道暢通，慈濟願意加碼認捐給台灣民眾使用。

顏博文表示，證嚴法師始終關心台灣的民眾與機關單位的需求，只要疫情沒有減緩，慈濟的防疫援助行動不會中止。

(中時新聞網)