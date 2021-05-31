【愛傳媒黃子哲專欄】凡走過必留痕跡。不少人發現疾管署日前所印製的「COVID-19疫苗接種須知暨意願書」上，清楚介紹BNT疫苗已通過我國緊急使用授權，但該文件的電子檔案卻也悄悄的從官網上被下架。

事實上，據網友提供，不只接種意願書上，連疾管署網站上原本也認證BNT疫苗有獲得我國的緊急使用授權，如今同樣也被消失了。原來我國的緊急使用授權是採取浮動制?隨政治風向而調整？

先前，疾管署的官網對BNT疫苗的概述介紹是：⋯⋯本疫苗目前已通過WHO、歐盟、美國等先進國家「及我國」緊急授權使用。

但如今，「及我國」三字，偷偷摸摸的被拿掉，BNT在台灣的緊急使用授權竟一夕消失。

詭異的是，如同徐志摩的經典詞句，「悄悄的你走了，正如你悄悄的來」。BNT何時及如何正式通過我國緊急授權，無人知曉；又為何在官網上緊急的被撤掉，更令人納悶。

事實上，輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗是一支國際認證，且安全有效的疫苗，也早就被民進黨政府鎖定要採購，但因意識形態作祟與黨內利益糾葛下而破局。

但就在包括南投縣長林明溱以及郭台銘董事長等地方及民間人士，表達有管道可採購，也呼籲中央可以同意之際，綠營便開始對BNT疫苗潑糞，例如說那是由中國代工生產、瑕疵品、快過期等，到給軟釘子，例如也要申請藥證等，極度阻饒外界為台灣取得該疫苗。就是一副民進黨得不到，別人也別想要的流氓樣。

但民進黨心裡很清楚，斯斯有兩種，但BNT疫苗只有一種，就是百分之百德國生產的疫苗。民進黨想要BNT疫苗時，官網及文件上都給緊急使用授權的背書；自己無能買不到時，就把它收回，讓外界無法輕易買進台灣施打？

難道民進黨政府只有政治及利益考量，完全沒把人命看在眼裡?指揮中心簡直荒腔走板，顛三到四，蔡英文總統、蘇貞昌昌院長、陳時中部長，都應該要出來謝罪，負起最大的責任。

民進黨政府，讓BNT疫苗從「緊急使用授權」，變成「緊急使用受困」，根本是欲蓋彌彰，此地無銀三百兩，爛透了！

作者為國民黨文傳會副主委

照片來源：疾管署官網截圖。

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(中時新聞網)