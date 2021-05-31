新生代女演員鄭亞前年為愛離開《女力報到》劇組，表現亮眼的她突然喊退，令各界惋惜。時隔1年5個月，鄭亞確定將回歸TVBS《女力報到-男人止步》，以「趙雅芝(劇中角色名)」身份再與觀眾見面。談及回歸心情，鄭亞形容像回家的感覺：「突然從主婦生活回到工作職場上，很期待每一天拍戲日常，當回演員的感覺非常有趣，過不同的人生，期待雅芝之後的故事發展。」

談及回歸始末，鄭亞表示：「其實很突然，當時結婚時有和經紀公司說好婚後一年繼續演藝工作，回台消息曝光後，竟真的得到《女力報到》熱情邀約，當然是要回娘家一趟！」鄭亞感性透露：「非常想念17連的夥伴，我知道不管我在哪裡，我們彼此都很重要。」

鄭亞在《女力報到》與鯰魚哥(林建予)組成「廷芝CP」廣受觀眾喜愛，鯰魚哥自曝聽到鄭亞確定回歸，既驚又喜：「我嚇一跳，再三確認是真的嗎，心情很愉悅，那時候她要離開我很難過，很期待她回來，戲裡肯定會有更多不同元素。」好姊妹楊雅筑更表示：「非常開心，希望回到以前拍戲大家相處的感覺，期待到不行。」男兵們也非常期待，梁瀚名表示：「很想念她，再見同袍拍戲一定很歡樂。」尹彥凱說：「就像家人出國很久終於回來，之後現場又有更多憶當年可以講了！」游小白說：「我們都是水瓶座很像，而且17連女生本來比男生多，現在男生比女生多了，她歸隊可以平衡一下，希望有一天17連可以全部都歸隊。」

被問回劇組見到鯰魚哥的第一反應，鄭亞說：「他還是很親切，還是令我尊敬的大哥哥，還有我又回來了，不要再罵我。」鯰魚哥表示自己很久沒見到鄭亞，劇組裡再見到她滿感動：「剛回來她有點生疏，她和我說她很緊張不知道怎麼辦，前一晚還睡不著，可能給自己壓力比較大，我就和她說做回自己就好。」鯰魚哥曝兩人默契仍在，私下一樣愛打鬧：「鄭亞一直撩我，一直說她想我，我就回她當初幹麻要走，一直留下來就好啦。」

鄭亞相當重視此次回歸機會，隔離期間將《女力報到》第一、二季重新看過，回顧以前的故事，讓自己重新熟悉各個角色的輪廓與變化，尤其是雅芝(鄭亞角色名)與邱佑廷(鯰魚哥角色名)的感情狀態。鄭亞表示：「這次回來兩人的情感會怎麼變化，也將是演技大考驗的時刻，希望帶給觀眾更多不一樣的火花。」近期疫情關係，鄭亞也遵守防疫措施，透露：「戴個口罩底妝就沒了，非常需要補妝，更需注重肌膚保養，因為肌底沒有好，脫妝後就更可怕了，再來夏天很悶熱要時常擦汗，以前拍攝方便很多，妝只要重點遮瑕就好，希望疫情快點結束！」

(中時 )